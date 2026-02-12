MODEC Aktie
Ausblick: MODEC präsentiert Quartalsergebnisse
MODEC stellt am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 255,63 JPY gegenüber 109,71 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 183,12 Milliarden JPY gegenüber 181,60 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 794,94 JPY, gegenüber 489,33 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 685,50 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 634,23 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
