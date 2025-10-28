Ausblick: Moelis Company (A) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Moelis Company (A) lässt sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Moelis Company (A) die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,597 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 171,36 Prozent erhöht. Damals waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 39,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 381,3 Millionen USD gegenüber 273,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,59 USD, gegenüber 1,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,49 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,19 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at