Ausblick: MOIL gewährt Anlegern Blick in die Bücher
MOIL präsentiert in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 4,30 INR aus. Im letzten Jahr hatte MOIL einen Gewinn von 3,13 INR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,88 Prozent auf 3,99 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte MOIL noch 3,67 Milliarden INR umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 18,23 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 18,76 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 16,59 Milliarden INR, gegenüber 15,82 Milliarden INR im Vorjahr.
