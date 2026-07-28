MOIL Aktie
WKN DE: A1H439 / ISIN: INE490G01020
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: MOIL legt Quartalsergebnis vor
MOIL öffnet am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 2,00 INR. Das entspräche einer Verringerung von 20,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,53 INR erwirtschaftet wurden.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,71 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 23,58 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 13,14 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,07 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 14,73 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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