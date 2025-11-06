MOL Hungarian Oil and Ga a Aktie
Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
MOL Hungarian Oil and Gas A wird am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,288 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MOL Hungarian Oil and Gas A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,250 USD in den Büchern gestanden.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 6,37 Milliarden USD gegenüber 6,87 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,27 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,741 USD, gegenüber 0,600 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 25,99 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,11 Milliarden USD generiert wurden.
