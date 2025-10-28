Ausblick: Mold-tek Packaging stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mold-tek Packaging äußert sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 5,43 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Mold-tek Packaging 4,25 INR je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 15,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,91 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,22 Milliarden INR aus.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 25,82 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 18,22 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,24 Milliarden INR, gegenüber 7,81 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at