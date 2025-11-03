Ausblick: Molson Coors Brewing C A präsentiert Quartalsergebnisse

Molson Coors Brewing C A wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD gegenüber 0,960 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,77 Prozent auf 3,02 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Molson Coors Brewing C A noch 3,04 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,40 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,35 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 11,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,63 Milliarden USD in den Büchern standen.

