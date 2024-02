Ausblick: Molson Coors Brewing C A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Molson Coors Brewing C A lädt am 13.02.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

15 Analysten schätzen, dass Molson Coors Brewing C A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Molson Coors Brewing C A 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,78 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Molson Coors Brewing C A 2,63 Milliarden USD umsetzen können.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,35 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,810 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,69 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 10,70 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at