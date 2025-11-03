Ausblick: Molson Coors Brewing Company (MCBC) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Molson Coors Brewing Company (MCBC) veröffentlicht am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,960 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,69 Prozent auf 3,02 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,40 USD im Vergleich zu 5,35 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 11,24 Milliarden USD, gegenüber 11,63 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at