WKN DE: A2QGG2 / ISIN: US00810F1066

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Monocle Acquisition gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Monocle Acquisition gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,175 USD. Dies würde einem Zuwachs von 1650,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Monocle Acquisition 0,010 USD je Aktie vermeldete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,76 Prozent auf 94,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,475 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,110 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 372,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 345,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

