Ausblick: Monolithic Power Systems stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Monolithic Power Systems wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,64 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 722,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 16,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 620,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 17,51 USD, gegenüber 36,59 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 2,75 Milliarden USD im Vergleich zu 2,21 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at