NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Monolithic Power Systems von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Monolithic Power Systems-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 61,66 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,622 Monolithic Power Systems-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 743,29 USD, da sich der Wert eines Monolithic Power Systems-Papiers am 24.10.2025 auf 1 074,91 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 643,29 Prozent gesteigert.
Am Markt war Monolithic Power Systems jüngst 51,57 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
