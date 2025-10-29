Ausblick: MonotaRO informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

MonotaRO äußert sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 16,05 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 24,81 Prozent erhöht. Damals waren 12,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll MonotaRO im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 83,11 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15,25 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 63,20 JPY, gegenüber 53,01 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 328,11 Milliarden JPY im Vergleich zu 288,12 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at