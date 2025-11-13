Montage Gold Aktie
Ausblick: Montage Gold informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Montage Gold stellt am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,039 CAD. Dies würde einen Gewinn von 35,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Montage Gold -0,060 CAD je Aktie vermeldete.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 0,0 Millionen CAD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen CAD in den Büchern standen.
Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,167 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,250 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 0,0 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
