Ausblick: Montage Gold informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Montage Gold stellt am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,039 CAD. Dies würde einen Gewinn von 35,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Montage Gold -0,060 CAD je Aktie vermeldete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 0,0 Millionen CAD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,167 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,250 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 0,0 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at