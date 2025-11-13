Montage Gold Aktie

WKN DE: A2QGW5 / ISIN: CA61178L1013

13.11.2025 07:01:06

Ausblick: Montage Gold informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Montage Gold stellt am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,039 CAD. Dies würde einen Gewinn von 35,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Montage Gold -0,060 CAD je Aktie vermeldete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 0,0 Millionen CAD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,167 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,250 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 0,0 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Montage Gold Corp Registered Shs Unitary Accred Inv 4,26 0,00% Montage Gold Corp Registered Shs Unitary Accred Inv

