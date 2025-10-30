Erste Schätzungen: Montage Gold gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Montage Gold wird voraussichtlich am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,039 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,060 CAD je Aktie erzielt worden.

Montage Gold soll in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt haben. Davon geht 1 Analyst aus und liegt damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen CAD erzielt hatte.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,167 CAD im Vergleich zu -0,250 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen CAD, gegenüber 0,0 Millionen CAD im vorigen Jahr.

