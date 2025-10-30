Montage Gold Aktie
WKN DE: A2QGW5 / ISIN: CA61178L1013
|
30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Montage Gold gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Montage Gold wird voraussichtlich am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,039 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,060 CAD je Aktie erzielt worden.
Montage Gold soll in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt haben. Davon geht 1 Analyst aus und liegt damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen CAD erzielt hatte.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,167 CAD im Vergleich zu -0,250 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen CAD, gegenüber 0,0 Millionen CAD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Montage Gold Corp Registered Shs Unitary Accred Invmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Montage Gold gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Montage Gold Corp Registered Shs Unitary Accred Invmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.