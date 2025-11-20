Moog Aktie

WKN: 865511 / ISIN: US6153942023

20.11.2025 07:01:06

Ausblick: Moog zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Moog wird am 21.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,22 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Moog 1,33 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Moog im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 963,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 917,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,00 Prozent gesteigert.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,28 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 6,40 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 3,78 Milliarden USD, gegenüber 3,61 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

