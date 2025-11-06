Erste Schätzungen: Moog vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Moog präsentiert in der voraussichtlich am 21.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,22 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Moog in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 963,1 Millionen USD im Vergleich zu 917,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,28 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,40 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 3,78 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3,61 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at