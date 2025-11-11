Ausblick: Mountain Crest Acquisition gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mountain Crest Acquisition präsentiert am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,020 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mountain Crest Acquisition noch ein Verlust pro Aktie von -0,450 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Mountain Crest Acquisition nach den Prognosen von 3 Analysten 29,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 128,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,190 USD aus. Im Vorjahr waren -1,040 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 119,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 116,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at