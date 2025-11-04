Ausblick: Mowi ASA (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mowi ASA (spons ADRs) lädt am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,160 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 60,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 12,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,78 Milliarden USD gegenüber 1,58 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,980 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,92 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at