Ausblick: MPC Container Ships ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

MPC Container Ships ASA präsentiert in der am 27.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,096 USD aus. Im letzten Jahr hatte MPC Container Ships ASA einen Gewinn von 1,50 NOK je Aktie eingefahren.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 116,1 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,42 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,397 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,45 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 471,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 5,82 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at