Ausblick: Mphasis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mphasis wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 24,42 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,12 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 22,38 INR je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Mphasis nach den Prognosen von 30 Analysten 38,77 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 35,36 Milliarden INR umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 35 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 99,06 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 89,87 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 37 Analysten im Schnitt von insgesamt 156,57 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 142,30 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at