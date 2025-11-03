Ausblick: MPLX LP Partnership Units präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MPLX LP Partnership Units wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,07 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,94 Prozent erhöht. Damals waren 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 11,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,16 Milliarden USD gegenüber 2,82 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,31 USD je Aktie, gegenüber 4,21 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 12,56 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 11,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at