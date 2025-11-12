Mrs. Bectors Food Specialities Aktie
Ausblick: Mrs Bectors Food Specialities zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mrs Bectors Food Specialities stellt am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 6,15 INR aus. Im letzten Jahr hatte Mrs Bectors Food Specialities einen Gewinn von 6,56 INR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,04 Prozent auf 5,36 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,96 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 26,70 INR, gegenüber 23,79 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 20,93 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 18,32 Milliarden INR generiert worden waren.
