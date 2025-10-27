Ausblick: MSCI gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MSCI gibt am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,37 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MSCI noch 3,57 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,97 Prozent auf 797,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 724,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 17,07 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 14,05 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,13 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,86 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at