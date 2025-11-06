MultiPlan a Aktie
WKN DE: A40PJ9 / ISIN: US62548M2098
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: MultiPlan A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
MultiPlan A lädt am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,593 USD. Im Vorjahresquartal waren -24,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 235,8 Millionen USD gegenüber 230,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -15,263 USD je Aktie, gegenüber -101,920 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 946,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 930,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
