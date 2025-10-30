Ausblick: Murata Manufacturing gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Murata Manufacturing stellt am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 32,76 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,07 Prozent verringert. Damals waren 34,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 461,77 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Murata Manufacturing für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 450,27 Milliarden JPY aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 113,36 JPY je Aktie, gegenüber 125,08 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 1.699,97 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1.743,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at