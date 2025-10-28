Murphy USA Aktie

Murphy USA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W33K / ISIN: US6267551025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Murphy USA präsentiert Quartalsergebnisse

Murphy USA veröffentlicht am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 7,00 USD. Dies würde einer Verringerung von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Murphy USA 7,20 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,08 Milliarden USD aus – eine Minderung von 3,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Murphy USA einen Umsatz von 5,24 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 23,40 USD, gegenüber 24,11 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 19,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,24 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Murphy USA Inc When Issuedmehr Nachrichten

Analysen zu Murphy USA Inc When Issuedmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Murphy USA Inc When Issued 334,00 3,09% Murphy USA Inc When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung im Handelsstreit: ATX schließt in Grün -- DAX zum Handelende im Plus -- US-Börsen ghen stärker in den Feierabend - neue Rekorde -- Märkte in Fernost letztlich höher
Am heimischen Aktienmarkt zeigte sich am Montag ein kleines Plus. Der deutsche Leitindex präsentierte sich freundlich. Die US-Börsen konnten neue Rekorde erklimmen. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenauftakt klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen