Ausblick: Murphy USA präsentiert Quartalsergebnisse
Murphy USA veröffentlicht am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 7,00 USD. Dies würde einer Verringerung von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Murphy USA 7,20 USD je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,08 Milliarden USD aus – eine Minderung von 3,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Murphy USA einen Umsatz von 5,24 Milliarden USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 23,40 USD, gegenüber 24,11 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 19,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,24 Milliarden USD generiert wurden.
