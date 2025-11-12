Ausblick: Muthoot Finance informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Muthoot Finance präsentiert in der am 13.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 49,34 INR je Aktie gegenüber 31,67 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 26,54 Prozent auf 36,42 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 187,12 INR je Aktie, gegenüber 132,84 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 141,95 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 202,24 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at