18.11.2025 07:01:06

Ausblick: MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) wird am 19.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,247 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 580,5 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 221,6 Millionen USD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,573 EUR, gegenüber 6,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,57 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,37 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

