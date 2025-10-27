Nabors Industries Aktie
WKN DE: A2P3LV / ISIN: BMG6359F1370
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Nabors Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nabors Industries äußert sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nabors Industries für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,913 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,860 USD je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 825,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 12,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 731,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -5,198 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -22,370 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,18 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,93 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
