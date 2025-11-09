Ausblick: Namura Shipbuilding präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Namura Shipbuilding wird am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 55,45 JPY. Dies würde einer Verringerung von 16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Namura Shipbuilding 66,18 JPY je Aktie vermeldete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 36,82 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 4,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,52 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 259,09 JPY je Aktie, gegenüber 378,35 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 153,36 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 159,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at