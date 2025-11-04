Ausblick: Nan Ya Printed Circuit Board präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nan Ya Printed Circuit Board stellt am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 TWD gegenüber 0,090 TWD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,26 Prozent auf 10,87 Milliarden TWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,19 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,47 TWD, wohingegen im Vorjahr noch 0,320 TWD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 39,95 Milliarden TWD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 32,28 Milliarden TWD waren.

Redaktion finanzen.at