WKN DE: A1H8C6 / ISIN: INE139A01034

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Nat Aluminium zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nat Aluminium gibt am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 7,48 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 31,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,70 INR erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 39,41 Milliarden INR aus – eine Minderung von 1,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nat Aluminium einen Umsatz von 40,01 Milliarden INR eingefahren.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 20,53 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 28,68 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 151,40 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 166,90 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

