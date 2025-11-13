Ausblick: Natco Pharma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Natco Pharma präsentiert in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 24,56 INR aus. Im letzten Jahr hatte Natco Pharma einen Gewinn von 37,81 INR je Aktie eingefahren.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 13,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,71 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Natco Pharma für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 11,91 Milliarden INR aus.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 70,63 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 105,26 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 38,59 Milliarden INR, gegenüber 44,15 Milliarden INR im Vorjahr.

