WKN DE: A2N40X / ISIN: GRS003003035

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: National Bank of Greece vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

National Bank of Greece wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,310 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,350 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 654,2 Millionen EUR – ein Minus von 27,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem National Bank of Greece 908,0 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,37 EUR je Aktie, gegenüber 1,27 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 2,76 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 3,67 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at





