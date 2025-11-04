Ausblick: National Vision legt Quartalsergebnis vor

National Vision stellt am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,130 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte National Vision -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 473,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 4,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 451,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,691 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,360 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,96 Milliarden USD, gegenüber 1,82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at