Ausblick: Natures Sunshine Products vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Natures Sunshine Products gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,162 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Natures Sunshine Products 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Natures Sunshine Products nach den Prognosen von 2 Analysten 120,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 114,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,978 USD im Vergleich zu 0,400 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 467,1 Millionen USD, gegenüber 454,4 Millionen USD im vorigen Jahr.

