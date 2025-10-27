Nautilus Biotechnology Aktie
WKN DE: A3CSCD / ISIN: US63909J1088
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Nautilus Biotechnology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Nautilus Biotechnology öffnet am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,150 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nautilus Biotechnology noch ein Verlust pro Aktie von -0,130 USD in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,570 USD, gegenüber -0,560 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
