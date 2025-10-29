Ausblick: Navin Fluorine International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Navin Fluorine International stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 20,44 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Navin Fluorine International ein EPS von 11,86 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 20 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 37,36 Prozent auf 7,12 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Navin Fluorine International noch 5,19 Milliarden INR umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 26 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 96,84 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 58,20 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 26 Analysten durchschnittlich auf 31,21 Milliarden INR, gegenüber 23,34 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at