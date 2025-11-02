Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C5RC / ISIN: US63942X1063
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: Navitas Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Navitas Semiconductor wird am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,050 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet.
Navitas Semiconductor soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 53,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,211 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,460 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 48,7 Millionen USD, gegenüber 83,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Navitas Semiconductor Corporation Registered Shsmehr Nachrichten
|
02.11.25
|Ausblick: Navitas Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Navitas Semiconductor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: Navitas Semiconductor informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.05.25
|Ausblick: Navitas Semiconductor zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Navitas Semiconductor Corporation Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs
|13,46
|7,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBörsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.