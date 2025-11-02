Ausblick: Navitas Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Navitas Semiconductor wird am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,050 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet.

Navitas Semiconductor soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 53,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,211 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,460 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 48,7 Millionen USD, gegenüber 83,3 Millionen USD im Vorjahr.

