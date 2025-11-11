Nazara Technologies Aktie
Ausblick: Nazara Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nazara Technologies wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nazara Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,085 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,720 INR je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Nazara Technologies nach den Prognosen von 7 Analysten 5,19 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 62,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,19 Milliarden INR umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,21 INR, gegenüber 2,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 21,62 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,24 Milliarden INR generiert wurden.
