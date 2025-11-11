Nazara Technologies Aktie

Nazara Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE418L01047

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Nazara Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nazara Technologies wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nazara Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,085 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,720 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Nazara Technologies nach den Prognosen von 7 Analysten 5,19 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 62,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,19 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,21 INR, gegenüber 2,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 21,62 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,24 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nazara Technologies Limited Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Nazara Technologies Limited Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nazara Technologies Limited Registered Shs 255,70 -1,04% Nazara Technologies Limited Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen