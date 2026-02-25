Ausblick: NCR präsentiert Quartalsergebnisse

NCR wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,289 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll NCR nach den Prognosen von 7 Analysten 690,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 682,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,879 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,52 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 2,66 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at