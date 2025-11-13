Ausblick: Neo Performance Materials stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Neo Performance Materials wird am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,130 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Neo Performance Materials noch ein Verlust pro Aktie von -0,080 CAD in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 109,5 Millionen USD, was einem Umsatz von 151,8 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,410 USD je Aktie, gegenüber -0,420 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 460,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 651,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

