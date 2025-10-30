Neo Performance Materials Aktie

WKN DE: A2H9KJ / ISIN: CA64046G1063

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Neo Performance Materials legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Neo Performance Materials öffnet voraussichtlich am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,130 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Neo Performance Materials ein EPS von -0,080 CAD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 109,5 Millionen USD für Neo Performance Materials, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 151,8 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,410 USD im Vergleich zu -0,420 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 460,2 Millionen USD, gegenüber 651,9 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

