Neogen Chemicals Aktie
ISIN: INE136S01016
|
07.11.2025 07:01:06
Ausblick: Neogen Chemicals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Neogen Chemicals wird am 08.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,58 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Neogen Chemicals 4,15 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,24 Prozent auf 1,98 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Neogen Chemicals noch 1,93 Milliarden INR umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,76 INR, gegenüber 13,20 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 9,91 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,78 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Neogen Chemicals Ltd Registered Shsmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Ausblick: Neogen Chemicals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.08.25
|Ausblick: Neogen Chemicals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.05.25
|Ausblick: Neogen Chemicals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Neogen Chemicals Ltd Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Neogen Chemicals Ltd Registered Shs
|1 454,25
|0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.