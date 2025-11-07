Ausblick: Neogen Chemicals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Neogen Chemicals wird am 08.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,58 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Neogen Chemicals 4,15 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,24 Prozent auf 1,98 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Neogen Chemicals noch 1,93 Milliarden INR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,76 INR, gegenüber 13,20 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 9,91 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,78 Milliarden INR generiert wurden.

