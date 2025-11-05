Nephros Aktie
WKN DE: A2PNQ9 / ISIN: US6406714005
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Nephros zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nephros stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,020 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nephros noch 0,020 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,9 Millionen USD – ein Plus von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nephros 3,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,045 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,010 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 17,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 14,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nephros Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Nephros zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Nephros mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nephros Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Nephros Inc Registered Shs
|4,40
|1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.