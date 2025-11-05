Ausblick: Nephros zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nephros stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,020 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nephros noch 0,020 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,9 Millionen USD – ein Plus von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nephros 3,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,045 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,010 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 17,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 14,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

