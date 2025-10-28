Ausblick: Neste präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Neste stellt am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Neste im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,209 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,030 EUR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten eine Verringerung von 10,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,03 Milliarden EUR gegenüber 5,62 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,376 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,120 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 19,56 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 20,61 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at