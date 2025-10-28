Ausblick: Neste präsentiert Quartalsergebnisse

Neste wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,125 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,18 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Neste für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 5,87 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 22 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,221 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,060 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,82 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 22,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at