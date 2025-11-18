Ausblick: Netease informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Netease wird am 19.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,19 HKD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 HKD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Netease 17 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 31,48 Milliarden HKD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Netease 28,52 Milliarden HKD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 34 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,41 HKD, wohingegen im Vorjahr noch 9,96 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 38 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 125,74 Milliarden HKD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 114,16 Milliarden HKD waren.

