Ausblick: NeuPath Health stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NeuPath Health wird sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 12,25 Prozent auf 19,7 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,000 CAD, gegenüber -0,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 82,6 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 72,8 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at